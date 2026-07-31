Reforzarán protocolos contra la violencia

En el marco del Día Internacional Contra la Trata, que la ONU conmemora el 30 de julio, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, dijo que en Chiapas se reforzarán los protocolos de atención y prevención contra la violencia hacia las mujeres y las infancias.

Dijo que en fechas recientes llevó a cabo el inicio del Proyecto para la Atención y Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género como parte de una agenda orientada a fortalecer la prevención, atención y seguimiento de las acciones en los municipios con declaratoria.

Destacó que el proyecto representa el inicio de una respuesta coordinada y sostenida para atender una problemática que exige responsabilidad compartida entre instituciones, municipios y ciudadanía, dando respuesta coordinada y sostenida que exige la participación de todas y todos: gobierno, municipios, instituciones y ciudadanía.

Proyecto

El proyecto busca articular el trabajo entre dependencias estatales y los municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, mediante la capacitación de servidoras y servidores públicos, el seguimiento sistemático de acciones y difusión permanente de contenidos preventivos con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y atención territorial.

Los municipios participantes con declaratoria son: Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Tonalá, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapa de Corzo y Villaflores, donde se fortalecerá la coordinación para avanzar en el cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación.

La secretaria general reconoció que la violencia contra las mujeres en Chiapas requiere asumirse con seriedad institucional, diagnóstico claro y acciones sostenidas que permitan transformar las condiciones que la generan.