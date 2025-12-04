Reforzarán seguridad en bancos capitalinos

Para evitar actos delictivos en la temporada decembrina o accidentes a causa del consumo de alcohol, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se reforzará la seguridad en los bancos y se implementarán distintos operativos de alcoholímetro con el fin de tener un cierre de año en calma, detalló el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro.

Trabajo coordinado

Señaló que estos trabajos son coordinados entre Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, donde se ha establecido la vigilancia en cajeros durante la temporada del pago de aguinaldos para resguardar y brindar la seguridad a los ciudadanos.

Respecto al alcoholímetro, el edil reveló que durante la actual administración este ha sido flexible en el tema de sanciones, de acuerdo a los niveles de consumo se le otorga la posibilidad de que un familiar acuda a recogerlos y evitar que suceda algún accidente.

Sin embargo, Torres Culebro fue claro al señalar que cuando se comete un accidente bajo el influjo del alcohol se incurre a un delito donde la Fiscalía del Estado será quien intervenga para resolver su situación jurídica. Ante esto el munícipe exhortó al consumo responsable y evitar manejar alcoholizado.

“Apelamos al consumo responsable pero también a no manejar si vas a consumir alcohol, lo mejor sería agarrar un transporte público como el taxi que te permita llegar a tu destino de manera segura”, recomendó el presidente.

Explicó que aunque los accidentes de tránsito han disminuido se tiene un amplio registro de sucesos donde las personas han perdido la vida, es por eso que insistió en que el tema del alcoholímetro, el cual contribuye a reforzar la seguridad vial y aplicar las sanciones conforme a la ley.