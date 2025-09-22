Reforzarán seguridad en zona Metropolitana

En el contexto del reciente feminicidio suscitado en Tuxtla Gutiérrez, el inspector de la Guardia Estatal, Guillermo Meléndez, enlace de la Mesa de Paz, señaló que se reforzarán las acciones de seguridad para la zona Metropolitana.

Eficientar acciones

Este trabajo, dijo, busca eficientar acciones en materia de Seguridad para todo el estado, pero en particular se realizará un monitoreo para los municipios que integran la zona Metropolitana.

Explicó que este trabajo involucra diversas instituciones, particularmente las policías municipales por lo que dijo habrá un trabajo conjunto con estas instituciones.

Reconoció el papel de las autoridades en materia de investigación para aclarar incidentes y dijo su papel es el de garantizar la seguridad inmediata.

Es de mencionar que la zona Metropolitana de Chiapas se denomina Región I Metropolitana y está formada por los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Berriozábal.

En ella, Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, es el centro de esta región y cumple un papel vital como para coordinar acciones en favor de la ciudadanía.