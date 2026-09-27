Refrenda Ángel Torres compromiso de trabajo

Ante más de tres mil tuxtlecas y tuxtlecos, el presidente municipal, Ángel Torres, refrendó el compromiso de seguir trabajando mañana, tarde, noche y de madrugada.

A trabajar desde las colonias, escuchando a las familias y atendiendo sus necesidades, porque los resultados, dijo, van a continuar.

Trabajo coordinado

Al reiterar el trabajo coordinado y la suma de esfuerzos con el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el alcalde capitalino expresó que la justicia social no se anuncia, se construye; no se presume, se demuestra atendiendo a quienes más lo necesitan y hoy, añadió, con hechos y resultados, lo están logrando.

500 Calles Felices

Entre aplausos y exclamaciones de: ¡Presidente, presidente!, el alcalde capitalino destacó que como nunca en la historia de Tuxtla Gutiérrez, en estos dos años de gobierno, se han construido más de 500 Calles Felices, en beneficio de miles de familias de colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos.

Agradeció a las familias tuxtlecas, a todos los sectores sociales, al Cabildo y a las y los trabajadores del Ayuntamiento por sumarse a este gran proyecto cuyo firme objetivo es impulsar el desarrollo y bienestar de nuestra capital.

“Tuxtla necesita de todas y de todos. Solo juntas y juntos podremos construir el Tuxtla que siempre hemos soñado: con justicia social, bienestar y mejores oportunidades para nuestras familias”, puntualizó frente a una ola de aplausos y expresiones de afecto.