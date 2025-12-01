Refrenda Cecytech compromiso educativo

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), a cargo de Luis Guadalupe Morales Ángeles, participó en la tercera reunión nacional de directoras y directores generales de los Cecyte, donde destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre estados para consolidar una educación media superior de calidad y con mayores oportunidades para la juventud.

Encuentro

La reunión se celebró en La Paz, Baja California Sur, con la presencia de titulares de 28 entidades federativas, quienes revisaron avances y prioridades del subsistema, así como estrategias para garantizar la continuidad académica y la pertinencia de los modelos educativos.

El funcionario estatal resaltó que la participación de Chiapas en estos espacios permite compartir experiencias y adoptar buenas prácticas que fortalezcan la formación tecnológica, científica y humanista que oferta el colegio en sus planteles y centros educativos.

En este sentido, Morales Ángeles indicó que, bajo la política educativa del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el colegio continuará impulsando acciones que garanticen una educación incluyente, equitativa y vinculada con los sectores productivos, permitiendo a las y los estudiantes acceder a mejores oportunidades académicas y laborales.

Temas que se abordaron

Durante la reunión se abordaron temas clave como el Acuerdo de Libre Tránsito de Estudiantes hacia el nivel superior, el impulso a las vocaciones productivas, la actualización del modelo de estándares de competencia del Conocer, los indicadores de eficiencia educativa y los avances del Modelo de Formación Dual, todos ellos orientados a elevar la calidad y pertinencia del subsistema.

Finalmente, se destacó que los acuerdos establecidos durante la reunión nacional contribuirán a fortalecer los procesos académicos, la formación técnica y las competencias profesionales del estudiantado, reafirmando el compromiso del Cecytech de seguir impulsando una educación media superior de calidad que responda a las necesidades productivas y sociales del país.