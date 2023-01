Refrenda compromiso con derechos del sector educativo

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que la temporada de frentes fríos ha provocado un aumento de las enfermedades respiratorias, que con la presencia del covid-19 se vuelven más peligrosas, por lo que pidió a la población reforzar las medidas preventivas contra esta enfermedad, sobre todo ante el repunte de contagios que se ha registrado en otros países del mundo y en algunos estados de México, donde Chiapas no ha sido la excepción, pero sin ser una situación de alarma.

“El llamado respetuoso es a no bajar la guardia ni caer en excesos de confianza, seguir con las recomendaciones establecidas por las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas en lugares con espacios reducidos o al acudir a los centros laborales, a fin de cuidar la salud y la vida, tanto propia como de los seres queridos”, apuntó.

Luego de precisar que en algunas regiones han empezado a afectar las altas temperaturas y la sequía, muestra de ello es que en las últimas 24 horas se han identificado 62 puntos de calor, con 15 incendios, el mandatario enfatizó la importancia de hacer conciencia y evitar la quema de parcelas y los incendios forestales, porque estas actividades, además de contaminar el medio ambiente y afectar los ecosistemas, provocan daños a la salud, ponen en riesgo el patrimonio y la vida de las personas, y empobrecen la tierra.

Nombramientos

En el marco de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador resaltó la entrega de nombramientos de basificación a personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyte Chiapas), lo cual, dijo, además de ser un reconocimiento a su vocación y compromiso con la educación del estado, constituye un acto de justicia social y seguridad laboral a las trabajadoras y los trabajadores de este subsistema escolar.

“Somos un gobierno aliado de la educación y de la base trabajadora. Tengan confianza, no les vamos a fallar, por la gran labor que hacen en beneficio de Chiapas. Quiero que sepan que no hemos endeudado ni un solo centavo a la entidad, pero hemos cumplido con el pago de deudas que nos dejaron los gobiernos anteriores; aunque no les gusta que lo digamos, es muy importante que el pueblo sepa la verdad, porque tiene derecho a estar informado”, concluyó.