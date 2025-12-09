﻿﻿
Refrenda compromiso con los transportistas

Diciembre 09 del 2025
El titular de la SSP envió un mensaje contundente: Hoy en Chiapas se aplica la ley. CP
En un encuentro directo con representantes del sector transportista de Motozintla, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado por la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, reafirmó que bajo el liderazgo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, en Chiapas la ley se respeta y se hace valer en todo el territorio, sin espacio para la delincuencia ni para quienes pretendan alterar la tranquilidad social.

Durante la reunión el secretario Aparicio Avendaño hizo un llamado firme y responsable a la ciudadanía y al sector transportista para ignorar mensajes de intimidación o amenazas, y denunciar inmediatamente cualquier acto que atente contra la paz. Señaló que la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), mantiene un despliegue permanente en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Centro Nacional de Inteligencia, Marina Armada de México, y la Fiscalía General del Estado (FGE) reforzando la presencia operativa y la gobernabilidad en la zona.

Fortalecen canales de comunicación

Aparicio Avendaño destacó que Chiapas cuenta con un gobernador de territorio, que escucha, resuelve y actúa, y subrayó que la SSP continuará recorriendo los municipios para garantizar seguridad, ordenar la vida pública y fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía, atendiendo de manera inmediata sus inquietudes.

