Refrenda ERA compromiso con Altamirano

Después de muchos años sin recibir la visita de autoridades estatales, las y los habitantes del municipio de Altamirano recibieron con alegría al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien impulsa acciones en materia de igualdad de género, alfabetización, infraestructura carretera, seguridad, salud y educación. Subrayó que nunca más habrá una autoridad ausente, porque el gobierno de la Nueva ERA recorre los pueblos para estar cerca de la gente y atender sus necesidades.

En este marco, el mandatario destacó que en tan solo 11 meses de administración se ha logrado recuperar la paz y la seguridad en las diferentes regiones de Chiapas, gracias al trabajo conjunto y al amor por la entidad. Resaltó que hoy se impulsa una agenda enfocada en programas y obras prioritarias que fortalecen el bienestar, el desarrollo y la prosperidad compartida.

El mensaje

“La paz se construye a partir de la comunión entre el pueblo y su gobernante. Si el pueblo confía en su gobernante, tenemos fuerza para tomar decisiones. Tenemos la fuerza que nos acompañará para que Chiapas tenga progreso. Celebro que ahora vivamos en paz. Voy a trabajar junto al pueblo y tengan la certeza de que voy a volver. Nunca más un gobernador ausente de Altamirano. Trabajaremos para que a Altamirano le vaya bien”, expresó.

Durante su visita, Ramírez Aguilar supervisó la rehabilitación del camino Altamirano-Ocosingo, inauguró el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización y recorrió las unidades de atención médica. Asimismo, anunció la construcción del camino El Nance–Puerto Rico, nuevas obras educativas y la próxima instalación de una Base de Operaciones de la Guardia Estatal Preventiva.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, explicó que el Centro LIBRE no solo brinda atención especializada a mujeres víctimas de violencia física, psicológica, doméstica, laboral, digital o económica, sino que también ofrece asesoría jurídica, capacitación y orientación sobre el ejercicio de sus derechos, con el propósito de avanzar hacia una igualdad real entre mujeres y hombres.

Personas aprenden a leer y escribir

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que mil 270 personas del municipio aprenden a leer y escribir mediante el programa Chiapas Puede. Invitó especialmente a las mujeres a alfabetizarse y conocer sus derechos, resaltando que el gobierno de Eduardo Ramírez prioriza como nunca antes la atención a las mujeres, sobre todo en las zonas indígenas. También exhortó a los hombres a fomentar una cultura de respeto e igualdad.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, señaló que por instrucción del gobernador se desplegarán 30 elementos de la Guardia Estatal, apoyados por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, un vehículo blindado, helicópteros y drones, para reforzar la seguridad de manera permanente. Dijo que el objetivo es combatir de forma frontal la delincuencia y la violencia de género. “No vamos a permitir que nunca más haya cobro de piso y que nunca más una mujer sea violentada o una niña sea casada”, afirmó.

Infraestructura

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que mediante el programa Carreteras Vivas se invierten más de 96 millones de pesos en la rehabilitación de los tramos Altamirano–Comitán y Ocosingo–Altamirano, beneficiando a más de 200 mil habitantes. Respecto al camino El Nance–Puerto Rico, precisó que contará con una inversión de 11 millones 458 mil pesos y que las nuevas obras sustituirán los topes innecesarios por reductores de velocidad señalizados, conforme a la norma federal, para garantizar un tránsito ágil y seguro.

El director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, anunció una inversión de 13.5 millones de pesos para seis obras de mejora educativa en escuelas de nivel básico y medio superior, además del inicio de infraestructura en la Primaria Independencia de México del ejido Luis Espinoza.

Agradecimiento

El alcalde de Altamirano, Gaspar Santiz Jiménez, expresó su satisfacción por la visita del gobernador después de una década sin presencia estatal. Lo calificó como un mandatario con visión y voluntad política para restablecer la paz social y atender las necesidades del pueblo. Agradeció los apoyos en seguridad, caminos, atención a las mujeres y educación, y refrendó su compromiso de trabajar en unidad con el Gobierno del Estado.

La tejedora de la Patria y representante de Voz y Fuerza de las Mujeres de Altamirano, Leydi Yareni López García, afirmó que esta es la Nueva ERA de las mujeres, y agradeció la creación del Centro LIBRE, un espacio donde se sienten seguras y acompañadas. Reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar políticas que visibilizan y empoderan a las mujeres, así como por los programas Chiapas Puede y las obras que fortalecen la conectividad del municipio.

Acompañaron al gobernador Renata Ramírez Espinoza; la presidenta municipal de Ocosingo, Angélica Méndez Cruz; las diputadas Ana María Solís Ruiz y Rosa Linda López Sánchez, entre otros.