Refrenda ERA compromiso con el desarrollo y la paz

Con un llamado a la unidad entre pueblo y gobierno para impulsar el desarrollo de Rincón Chamula San Pedro y construir la paz, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó este municipio de la región De Los Bosques, donde encabezó la entrega de Becas Rosario Castellanos, supervisó el recorrido municipal de las Unidades Médicas Móviles de Atención Comunitaria y dio el banderazo de inicio a la ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica.

“Les pido de favor que me ayuden a construir la paz. La paz se construye todos los días. Atrás quedaron aquellos momentos en los que se vivía la violencia. Hoy hay Estado de Derecho, hay gobernabilidad y hay paz, porque estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que en Chiapas vivamos en felicidad, con alegría y con armonía”, expresó ante las y los habitantes.

Educación

En este contexto, el mandatario resaltó que una de las acciones más emblemáticas de su gobierno es que la población aprenda a leer y escribir, reiterando que nunca es tarde para comenzar. Asimismo, invitó a aprovechar los servicios de salud que se ofertan en las Unidades Médicas Móviles.

El secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, subrayó que para la Nueva ERA la educación y la alfabetización no solo representan el camino hacia la igualdad y la transformación de la mentalidad de los pueblos, sino que son un derecho y un beneficio para todas y todos. En ese sentido, hizo un llamado a los hombres a no negar a las mujeres la oportunidad de asistir a los círculos de estudio.

Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, señaló que, como parte de la política de esta administración para reducir las brechas de desigualdad y llevar servicios médicos a las comunidades más apartadas, este año se intensifican los recorridos de las Unidades Médicas Móviles, con especial énfasis en la detección de cáncer de mama. Indicó que se tiene programada la realización de más de 50 mil mastografías, otorgando diagnóstico y atención oportuna a las mujeres.

Inversión

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que la obra de electrificación, con una inversión superior a 7.3 millones de pesos, responde a una añeja demanda y beneficiará a más de 7 mil habitantes de la cabecera municipal.

En tanto, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, explicó que en este municipio se construyen obras en las escuelas primarias Francisco Javier Mina y 5 de Mayo, con una inversión conjunta de más de 4.8 millones de pesos, registrando un avance físico de 33.61 y 60.50 por ciento, respectivamente.

La alcaldesa de Rincón Chamula, María de la Luz Hernández Pérez, agradeció al gobernador por los apoyos y obras que mejorarán la calidad de vida de la población.

En representación de las y los beneficiarios de la beca Rosario Castellanos, Genaro Hernández Bautista expresó su gratitud a Eduardo Ramírez por darle la oportunidad de aprender a leer y escribir, un derecho que le fue negado en su infancia por su dedicación al trabajo en el campo.