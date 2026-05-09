Refrenda ERA compromiso con la seguridad y la paz

Junto al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de equipamiento vehicular para fortalecer a la Policía Municipal y reiteró el compromiso de mantener una coordinación permanente para garantizar la paz, el bienestar y la prosperidad de la capital chiapaneca.

Reconoce inversión

En ese marco, el mandatario felicitó a las autoridades municipales por invertir en materia de seguridad y reconoció la labor de las y los elementos policiales, a quienes refrendó el respaldo de su gobierno.

“Felicito al presidente municipal, así como a las y los integrantes del Cabildo, por concretar esta importante inversión, porque es un recurso público destinado al beneficio de la población tuxtleca. Reconozco a las policías y los policías por el trabajo que hacen a favor de Tuxtla Gutiérrez. Nosotros estaremos siempre acompañándolos”, expresó.

Esfuerzo conjunto reduce índices delictivos

Ramírez Aguilar señaló que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad contribuye de manera directa a consolidar la paz social. En ese sentido, destacó que el esfuerzo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno ha permitido reducir los índices delictivos en Tuxtla Gutiérrez, por lo que convocó a no bajar la guardia para evitar que regrese la violencia que afectó a la ciudadanía.

Por su parte, Ángel Torres Culebro agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para fortalecer las tareas de seguridad en la capital del estado. Sostuvo que actualmente se cuenta con una corporación mejor capacitada, evaluada, equipada y con mejores condiciones laborales, y aseguró que continuarán trabajando de manera coordinada para reforzar las acciones de prevención y atención ciudadana.

Estrategias de seguridad

De igual forma, el alcalde afirmó que las estrategias impulsadas por el gobierno de la Nueva ERA han contribuido a recuperar la paz, la esperanza y la tranquilidad en la ciudad. También reconoció el compromiso y la vocación de servicio de las y los policías de Tuxtla Gutiérrez.

Estuvieron presentes el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, José Alonso Llaven Villarreal; el subsecretario de Operación Policial, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; la secretaria técnica regional de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, Keila Janeth Vázquez; el secretario de Seguridad Pública Municipal, David Hernández Pérez; así como integrantes del Cabildo.