Refrenda Icatech compromiso con la alfabetización

El director general del Icatech, César Espinosa Morales, refrendó su compromiso con el programa Chiapas Puede, el cual es de trabajo profundamente sensible y transformador, convencido de que la alfabetización es base indispensable para la consolidación de la Nueva ERA y para abrir mejores oportunidades de desarrollo a las y los chiapanecos.

Resultados

Así lo expresó durante su participación en la primera reunión del Comité Técnico de Alfabetización del programa estatal Chiapas Puede, en la que se dieron a conocer las cifras de educandos que actualmente se atienden en este segundo año de la Misión Alfa Icatech.

Espinosa Morales acompañó los trabajos de coordinación interinstitucional enfocados en fortalecer las estrategias de atención educativa para personas jóvenes y adultas en situación de rezago.

Durante esta sesión se presentaron los avances alcanzados en materia de alfabetización, así como las líneas de acción orientadas a ampliar la cobertura y garantizar una atención educativa de calidad, incluyente y con impacto social.