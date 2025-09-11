﻿﻿
Refrenda magistrado compromiso con los pueblos indígenas

Septiembre 11 del 2025
Durante este encuentro, el magistrado Moreno Guillén fue honrado con el traje típico de la región. CP
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, recibió en una salutación oficial a la alcaldesa de Rincón Chamula, María de la Luz Hernández Pérez, acompañada de autoridades y representantes de ese municipio.

Durante este encuentro, el magistrado Moreno Guillén fue honrado con el traje típico de la región y participó en una ceremonia tradicional en donde le entregaron un bastón de mando, que simboliza el respaldo de su comunidad y el reconocimiento a su liderazgo en esta casa de la justicia.

En este espacio, Juan Carlos Moreno Guillén reiteró su dedicación a una justicia de enfoque humanista, en donde todas las voces, sin distingo alguno, son escuchadas y tomadas en cuenta para fortalecer una cultura de paz en Chiapas.

Finalmente, aseguró que el Poder Judicial seguirá trabajando para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la libre determinación, la justicia comunitaria y la preservación de su identidad cultural, todo esto en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales.

