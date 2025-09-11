Refrenda magistrado compromiso con los pueblos indígenas

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, recibió en una salutación oficial a la alcaldesa de Rincón Chamula, María de la Luz Hernández Pérez, acompañada de autoridades y representantes de ese municipio.

Durante este encuentro, el magistrado Moreno Guillén fue honrado con el traje típico de la región y participó en una ceremonia tradicional en donde le entregaron un bastón de mando, que simboliza el respaldo de su comunidad y el reconocimiento a su liderazgo en esta casa de la justicia.

En este espacio, Juan Carlos Moreno Guillén reiteró su dedicación a una justicia de enfoque humanista, en donde todas las voces, sin distingo alguno, son escuchadas y tomadas en cuenta para fortalecer una cultura de paz en Chiapas.

Finalmente, aseguró que el Poder Judicial seguirá trabajando para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la libre determinación, la justicia comunitaria y la preservación de su identidad cultural, todo esto en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales.