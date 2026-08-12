Refrenda Morena postura contra corrupción

En el marco de una gira de trabajo por el municipio de Las Rosas Chiapas, el diputado federal y vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, se reunió con militantes y simpatizantes del partido para refrendar el compromiso de la Cuarta Transformación con la transparencia y la honestidad, dejando claro que en Morena no habrá espacio para candidatos corruptos o alejados de las causas sociales.

El encuentro, que congregó a liderazgos sociales y de izquierda del municipio, se convirtió en un espacio de reencuentro y renovación de la confianza en el proyecto político que encabeza el partido a nivel estatal y nacional.

Durante su mensaje, Ramírez Cuéllar fue contundente al señalar que la administración pública debe regirse bajo tres principios fundamentales: terminar con el desvío de recursos, gobernar con honestidad y cumplir la palabra empeñada al pueblo.

Mensaje

“El dinero del pueblo es un dinero sagrado. Nosotros queremos que nuestros próximos gobernantes manejen con honestidad el dinero que nosotros pagamos como impuestos. Que nos lo regresen en calles y caminos, en drenaje, en luminarias y en patrullas. Que nos lo regresen en escuelas y en clínicas de salud”, expresó el legislador.

El también expresidente de Morena fue enfático al señalar que se necesitan presidentas y presidentes municipales, así como legisladores federales y locales, que “no le mientan al pueblo, que no le cuenten mentiras y que cumplan con la palabra empeñada”.

“Nuestro partido va a estar muy vigilante para que quien llegue a representarnos en las cámaras del Congreso de la Unión, en el Congreso de nuestro Estado y en nuestros municipios, sean personas que le hablen siempre con la verdad, que se identifiquen y que cumplan con el pueblo”, advirtió.

Recuperación de principios

La visita del diputado federal fue recibida con agradecimiento por parte de los asistentes, quienes reconocieron en su mensaje un llamado a la unidad y a la recuperación de los principios que dieron origen al movimiento.

El encuentro en Las Rosas se dio en un contexto donde la dirigencia nacional de Morena ha insistido en la necesidad de depurar los cuadros del partido de cara a los procesos electorales de 2027, privilegiando perfiles con vocación de servicio y arraigo social.