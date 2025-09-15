﻿﻿
Refrenda Moreno Guillén compromiso con Chiapas

Septiembre 15 del 2025
Este acto solemne fue un espacio de reflexión y reconocimiento de los hechos que forjaron los lazos históricos de la entidad. CP

Este 14 de septiembre, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, asistió a la ceremonia conmemorativa del 201 Aniversario de la Federación de Chiapas a México.

Este acto solemne, que fue un espacio de reflexión y reconocimiento de los hechos que forjaron los lazos históricos de nuestra entidad con la nación mexicana, reunió a las y los servidores del pueblo y representantes de las Fuerzas Armadas, quienes manifestaron su compromiso por seguir contribuyendo a preservar nuestra identidad estatal y nuestra soberanía nacional.

Asimismo, en este marco, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén reiteró que el Poder Judicial continuará su misión de garantizar el acceso de justicia a las y los chiapanecos, trabajando desde un enfoque humanista que incluya a todas las voces, culturas e ideologías, con la firme convicción de que la justicia es la paz.

