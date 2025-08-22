Refrenda Poder Judicial compromiso con el deporte y la inclusión

El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza la presidenta Dalal Rabban Castell, junto al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, realizaron la entrega de uniformes deportivos en beneficio de equipos integrados por personal de la familia judicial.

Durante el acto se entregaron uniformes para el equipo de básquetbol sobre ruedas, incluyendo aditamentos especiales para sus sillas, así como uniformes para el equipo de futbol.

Participación

La presidenta del Voluntariado se congratuló por la entusiasta participación de la familia judicial en estas actividades, resaltando que el fomento al deporte contribuye al desarrollo integral y al trabajo en equipo.

Asimismo, expresó sus mejores deseos a las y los deportistas, alentándoles a alcanzar el mayor de los éxitos en cada una de sus participaciones.

Al finalizar el evento, el magistrado presidente Moreno Guillén y la presidenta Rabban Castell se tomaron fotografías con los equipos beneficiados, refrendando el compromiso del Voluntariado y del Poder Judicial de Chiapas de seguir impulsando acciones que promuevan la inclusión, la sana convivencia desde el corazón de la justicia.