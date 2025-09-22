Refrenda Poder Judicial su enfoque humanista

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, impulsa programas y mecanismos que promueven la atención de las causas subyacentes de los problemas legales, y no únicamente sus consecuencias, permitiendo fortalecer el bienestar, la recuperación y la prevención, como es el caso del Programa de Justicia Terapéutica.

En este contexto, la secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Penal en el Estado de Chiapas, Karla Quiñones Rodríguez, destacó que dicho programa está integrado por un grupo multidisciplinario, donde convergen la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Secretaría de Salud (a través del IMSS Bienestar) y, como coordinador, el Poder Judicial del Estado.

Beneficios

Asimismo, subrayó que para acceder a los beneficios del programa, las personas interesadas deben manifestar su voluntad de participar, no haber cometido un delito grave, contar con una vinculación a proceso por un delito cuyo rango punitivo sea menor a cinco años, así como cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 192 al 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De igual manera, Quiñones Rodríguez explicó que cada persona que ingresa es valorada tanto en su estado de salud física como psicológica, con el fin de que el grupo multidisciplinario diseñe un plan individualizado que defina las acciones a seguir y la duración del programa. Además, el progreso se evaluará periódicamente, para verificar el cumplimiento de metas y objetivos. En caso de que la persona se gradúe satisfactoriamente, se le declarará la extinción de la acción penal, y, por ende, el sobreseimiento del proceso penal, con los efectos de una sentencia absolutoria.

Alternativa

Finalmente, afirmó que este programa representa una alternativa más humana y efectiva al modelo tradicional, ya que, mediante un enfoque integral y colaborativo centrado en la rehabilitación en lugar del castigo, es posible transformar vidas, reducir la reincidencia delictiva y, sobre todo, contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Manifestó Quiñonez Rodríguez, durante una entrevista en el programa ¡Hola Chiapas!, donde el Poder Judicial cuenta con un segmento semanal los días viernes a partir de las 11:00 horas, por Tuchtlán Radio 93.9 FM, perteneciente al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.