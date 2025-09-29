Refrendan compromiso con escuelas afectadas

La Secretaría de Educación del Estado, a través de la Dirección de Educación Básica, realizó una visita de seguimiento a la Escuela Telesecundaria 839 “Ángel Albino Corzo”, ubicada en el ejido Nueva Costa Rica, municipio de Mapastepec, recientemente afectada por las intensas lluvias y un alud proveniente de la montaña.

En atención a los protocolos institucionales y por instrucciones del titular de la dependencia, Roger Adrián Mandujano Ayala, el director de Educación Básica, Hugo Campos Flores, en coordinación con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), encabezó una mesa de trabajo con autoridades comunitarias, docentes y directivos escolares en seguimiento a lo instruido por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con el propósito de dar una pronta respuesta a esta situación.

Acuerdos

Como parte de los acuerdos se estableció el envío inmediato de material para garantizar la continuidad de las clases presenciales, al tiempo que se trabaja en una solución integral que permita la reconstrucción del plantel en condiciones seguras y adecuadas.

Es importante señalar que, desde el primer momento, la Secretaría de Educación mantuvo comunicación directa con la institución afectada y, en coordinación con autoridades de Protección Civil, determinó la suspensión temporal de clases, priorizando la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, se exhorta a todos los centros escolares de la entidad a reportar oportunamente cualquier afectación que represente un riesgo para la comunidad educativa, a través de los canales oficiales: pcivilescolar@gmail.com y el número de WhatsApp 961-178-25-85.