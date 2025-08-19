Refrendan compromiso con la alfabetización

En seguimiento al programa Chiapas Puede, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez, el director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Miguel Prado de los Santos, asistió a la entrega de Becas Rosario Castellanos a alumnas y alumnos que aprenden a leer y a escribir en los municipios de Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, de la región Istmo Costa. Acompañado de docentes y estudiantes del Cobach que participan en el programa como alfabetizadores, el titular de este subsistema educativo participó en los eventos en donde se informó sobre los avances obtenidos en este proceso, resaltando el compromiso del Gobierno del Estado por garantizar el acceso a la educación para todas y todos.

Prado de los Santos invitó a las y los presentes y a la población en general a incorporarse a este proyecto, subrayando que el otorgamiento de esta beca representa un apoyo fundamental para cada beneficiario, reconociendo su esfuerzo y respaldando su formación académica.