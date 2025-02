Refrendan compromiso con la paz en Pantelhó

ERA puso en marcha el Programa de Paz y Cultura para Chiapas, iniciativa que busca brindar apoyos a los sectores vulnerables. CP

Después de muchos años sin recibir la visita de las autoridades estatales, el municipio de Pantelhó se convirtió en un espacio de diálogo, reconciliación y fraternidad con la llegada del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien puso en marcha el Programa de Paz y Cultura para Chiapas, una iniciativa que busca acercar las instituciones al pueblo y brindar apoyos a los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Ataviado con la vestimenta tradicional y acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca y Renata Ramírez, el mandatario hizo un llamado firme a la unidad y el respeto como pilares fundamentales para alcanzar la paz duradera y garantizar mejores condiciones de vida para todas y todos. Asimismo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas por su respaldo para lograr la pacificación.

Mensaje

“Construir la paz significa despojarnos del orgullo y no querer imponer nuestras ideas. Eso nos ayuda a evitar y resolver conflictos. No quiero un Chiapas enfrentado; hoy vengo a ser árbitro y mediador, a cumplir la responsabilidad que el pueblo me dio para lograr la unidad, por eso estoy aquí”, enfatizó.

Ramírez Aguilar lamentó el abandono en el que se encontraba Pantelhó, asegurando que esa etapa quedó atrás, pues su administración está comprometida en atender las demandas ciudadanas; en ese sentido, anunció que se priorizarán acciones en educación, salud y vivienda, así como apoyos para el campo, la niñez y las mujeres.

El pueblo dio su voto de confianza

En otro momento, advirtió que se acabaron los tiempos en los que algunas personas actuaban impunemente. “El pueblo me dio su voto para aplicar la ley y la ley se aplica para todos. Desde aquí en Pantelhó les digo: quien la hace la paga. La impunidad se acabó. Tenemos legitimidad social, para que la paz sea duradera y llegue al corazón de ustedes”, afirmó.

La secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz, informó que a partir de este día en Pantelhó se implementarán diversos proyectos y programas institucionales al servicio del pueblo; además, se contará con el respaldo de la Guardia Nacional, la Defensa y otras autoridades de seguridad, con el objetivo de restaurar la unidad y la paz.

Apoyos para la mujer

Por su parte, la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, explicó que en este municipio se benefició a mujeres con acciones para coadyuvar a la autosuficiencia alimentaria y mejorar su calidad de vida. Asimismo, adelantó que próximamente se levantará el padrón de quienes serán beneficiadas con el Programa Mujer Transformadora.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, refrendó su compromiso de rehabilitar los servicios médicos en Pantelhó, al tiempo de anunciar que este municipio será sede del arranque del proyecto de erradicación del paludismo, mediante brigadas que recorrerán los hogares.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, reiteró su apoyo a las y los cafeticultores de esta región y precisó que en esta visita se entregaron bombas para fumigar los cafetales, rollos de alambre y paquetes tecnológicos para fortalecer la producción.

El secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, indicó que se implementarán acciones que garanticen a estudiantes y docentes retornar a sus escuelas en un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje. A su vez, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, anunció la instalación de una mesa de trabajo para recibir las solicitudes de los Comités de Educación, con el objetivo de incluirlos en el programa de mejoramiento de espacios escolares.

Se trabaja para fortalecer el tejido social

El presidente concejal de Pantelhó, Juan Gómez Sántiz, agradeció las acciones del Gobierno Estatal para fortalecer el tejido social y recuperar la confianza de la ciudadanía, que anhela un futuro de paz en el que las familias puedan salir a las calles sin miedo.

En representación de la población, Ana Gómez López relató que durante mucho tiempo el pueblo vivió bajo el control de grupos criminales, lo que obligó a muchas familias a abandonar sus hogares por temor a perder la vida. No obstante, aseguró que hoy confían en el gobierno de Eduardo Ramírez, convencidos de que trabaja para devolver la seguridad.

Al evento asistieron: la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; el comandante de la 31 Zona Militar, Román Villalvazo Barrios; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Antonio Hernández Tejeda; la coordinadora de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Irene María Álvarez Rodríguez; y la delegada de la Secretaría de Gobernación en Chiapas, Amaranta Miranda Bellato, entre otros.