Refrendan compromiso con la profesionalización

En el marco de la entrega de certificados de bachillerato a elementos policiales, encabezada en Tapachula por el gobernador del Estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el Gobierno Municipal que preside el alcalde Yamil Melgar Bravo refrendó su compromiso de continuar impulsando la profesionalización y preparación académica de los cuerpos de seguridad.

El edil destacó que la profesionalización de los cuerpos policiales constituye un componente importante para fortalecer sus capacidades y brindar a los elementos mayores herramientas para el desempeño de sus responsabilidades, por lo que se continuará promoviendo la capacitación y formación como parte de las acciones en materia de seguridad.

Importancia

En ese sentido, la administración que encabeza Yamil Melgar Bravo reconoció la importancia de sumar esfuerzos con el Gobierno de Chiapas para generar oportunidades que permitan a las y los policías continuar con su preparación académica, al considerar que contar con servidores públicos mejor preparados contribuye al fortalecimiento institucional y a la atención de las necesidades de la ciudadanía.

Cabe mencionar que el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de los certificados de bachillerato a los elementos policiales, como parte de las acciones orientadas a fortalecer su formación académica y continuar avanzando en los procesos de profesionalización de quienes desempeñan labores de seguridad en los municipios.

En el evento estuvieron presentes el secretario general de Gobierno y Mediación, Jorge Enrique Hernández Bielma; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; el director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, José Alonso Llaven Villarreal; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el fiscal general del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca; la rectora del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas), Lysette Raquel Lameiro Camacho; presidentes municipales de la región, servidores públicos municipales, entre otros invitados.