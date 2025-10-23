Refrendan compromiso con seguridad de Amatán

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la seguridad en todos los municipios del estado, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal constitucional de Amatán, Majin Aguilar Utrilla.

Durante el encuentro se analizaron las condiciones actuales en materia de seguridad, así como las principales áreas de oportunidad para continuar mejorando la prevención de ilícitos.

Proximidad social

Acordando fortalecer los patrullajes preventivos y manteniendo una constante proximidad social para continuar reforzando la cercanía de las autoridades con la población, garantizando una respuesta asertiva, bajo las instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

El secretario de Seguridad del Pueblo reiteró el compromiso institucional para garantizar un ambiente seguro, destacando la importancia de la colaboración entre las autoridades y la comunidad, generando estrategias para garantizar un Chiapas seguro para vivir.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, reafirma su compromiso en esta Nueva ERA, de trabajar de manera coordinada para preservar la paz y el bienestar de todas las familias chiapanecas.