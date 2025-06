Refrendan compromiso contra violencia de género

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México (Semujeres), Citlalli Hernández Mora, asistió al arranque de los Centros Libre del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), en el municipio de Huixtán, así como a la Asamblea de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, en Chilón, como parte de su gira por Chiapas.

Inauguración

Durante la inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Huixtán, el primero de 52 que comenzarán a operar este año en distintos municipios del estado, la secretaria Citlalli Hernández indicó que son espacios para brindar servicios en materia psicológica y jurídica, de atención a denuncias de cualquier violencia y también lugares para fomentar el desarrollo y la autonomía a través de talleres y actividades.

En su mensaje, reflexionó que la política tiene mucho sentido cuando es para servir, para transformar la vida de las personas. “La política tiene un máximo fin que es alcanzar la felicidad de nuestros pueblos”, dijo.

Hernández Mora hizo un llamado a una nueva construcción de la relación entre hombres y mujeres: “Es un momento de entender que somos iguales como personas, como habitantes de este territorio de Huixtán, de Chiapas, de México, tenemos exactamente los mismos derechos, y durante mucho tiempo a las mujeres lamentablemente se nos han negado”.

“Se nos ha dicho que para nosotras no, para nosotras no la escuela, para nosotras no la posibilidad de estudiar, de soñar, de trabajar, que nosotras no servimos para algunas cosas; y el mensaje hoy es: para nosotras sí, para nosotras todo, para nosotras la posibilidad de abrir todas las puertas”, enfatizó.

Hernández Mora expuso que “hay cosas que se pueden romper porque no son justas, porque no son benéficas para nadie”. Dijo que eso se tiene que transformar por la vía de la conciencia y la vía comunitaria y que “hoy todas las mujeres aquí en Chiapas, tienen que saber que golpear a una mujer, que violarla, violentar o atentar contra ella, es un delito”.

Atienden violencias contra la mujer

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez señaló que, de acuerdo con las sentencias emitidas por los tribunales, en Chiapas el 60 por ciento de los delitos se cometen contra mujeres y niñas. Por ello, resaltó la importancia del trabajo coordinado con la secretaria Citlalli Hernández para atender las causas estructurales de dichas violencias, a través de los Centros Libre.

También convocó a las mujeres a denunciar, a no normalizar los abusos ni guardar silencio ante ninguna forma de agresión. A los hombres los instó a cambiar su mentalidad, transformar conductas y respetar los derechos de las mujeres, destacando que en Chiapas se ha avanzado en la erradicación de la violencia de género y hoy la ley se aplica con firmeza.

“Es fundamental el trabajo que está haciendo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a favor de todas las mujeres de México. Yo aspiro a que en Chiapas las mujeres vivan en plenitud. Los hombres tenemos que respetar a las mujeres, porque si no lo hacen, la ley los obligará a hacerlo”, agregó Ramírez Aguilar.

Respaldo de la Federación

La secretaria de Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, agradeció el respaldo de la Federación y reconoció que el inicio de estas acciones representa un acto de sororidad, compromiso institucional y cercanía con las mujeres, niñas y niños chiapanecos.

Micaela Moshan Ton, integrante de la red Tejedoras de la Patria “Voz y Fuerza de las Mujeres de Huixtán”, expresó su alegría porque las autoridades están escuchando a los pueblos originarios y dándoles participación en el desarrollo del estado. “Queremos ser parte del cambio desde nuestras raíces, con nuestra lengua y nuestro corazón. Lo decimos fuerte y claro: somos tejedoras de la patria con humanismo y esperanza”.

El presidente municipal de Huixtán, Romeo Damián Huet Álvarez, celebró que su municipio haya sido elegido para el inicio de este importante programa, que prioriza a las localidades con alerta de género y mayor rezago social.

En su mensaje durante la asamblea, realizado en Chilón, Citlalli Hernández insistió en la necesidad de cuestionar como sociedad las violencias contra niñas y mujeres: “No podemos normalizar que las niñas sean entregadas como un producto sexual, no podemos normalizar que las niñas a los doce años se casen, cuando deberían estar en la escuela o cuando tienen otros sueños”.

“Eso no es normal, no está bien y está coartando los sueños de las niñas que podrían ser doctoras, maestras, pediatras, veterinarias, bomberas, científicas y hasta presidentas”, agregó.

Garantizan el bienestar

A su vez, el mandatario del estado destacó la convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum de garantizar bienestar, la igualdad, la seguridad y el respeto a los derechos de niñas y mujeres, para que vivan libres de violencia.

Afirmó que la agenda de género es una prioridad en Chiapas, y que tras la recuperación de la paz y la estabilidad, su gobierno impulsa acciones y programas para fortalecer el desarrollo individual y colectivo de las mujeres en todos los ámbitos.

Dulce María Rodríguez añadió que la estrategia Voces por la Igualdad y contra las Violencias permite escuchar y fortalecer la voz de las mujeres chiapanecas, promoviendo entornos seguros y una igualdad sustantiva.

Emma Cruz Cruz, delegada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Chiapas, agradeció a los gobiernos federal y estatal por respaldar a las mujeres indígenas, destacando la importancia de estos espacios para avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente.

En representación de las mujeres originarias, Andreina Méndez Serna, integrante de la red Tejedoras de la Patria “Voz y Fuerza de las Mujeres de Chilón”, leyó la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en lengua tseltal, con el fin de promover el conocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales.

Acciones

Posteriormente, el gobernador y la secretaria visitaron el Centro Libre para las Mujeres en Chilón.

Estuvieron presentes en esta gira la senadora por Chiapas, Edith López Hernández; la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala; y las presidentas del DIF de Huixtán y Chilón, Alicia Sánchez Pérez y Eugenia Pérez Díaz, respectivamente, entre otros.