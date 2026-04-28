Refrendan compromiso por una justicia más humana

En un espacio de escucha, respeto y de voluntad, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con integrantes de la asociación civil “Mujer tú no estás sola”, encabezadas por Dorian Velasco, en las instalaciones de esta casa de la justicia.

Durante esta reunión, abordaron temas referentes a los derechos de las mujeres y a la importancia del correcto acompañamiento y apoyo integral a las mujeres que atraviesan por momentos difíciles o situaciones de violencia y vulnerabilidad.

En este diálogo directo, el magistrado Moreno Guillén refrendó su compromiso por continuar consolidando una justicia más humana, accesible, empática y con perspectiva de género, que beneficie a todas las mujeres chiapanecas.