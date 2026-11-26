La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) inauguró las Jornadas Universitarias por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizadas por la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural (SISyDIC), con un programa de conferencias, talleres y actividades orientadas a reconocer la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, dignidad e igualdad en la sociedad.

Durante el acto inaugural, el rector Oswaldo Chacón Rojas señaló que la violencia contra las mujeres es un tema que las instituciones no pueden evadir, pues resulta fundamental para impulsar el crecimiento personal y, sobre todo, social de quienes integran la comunidad universitaria.

Aun falta por alcanzar la paridad

Asimismo, ante los presentes en el Aula Polifuncional de la Facultad de Arquitectura, reconoció que, pese a los avances alcanzados, aún existen acciones afirmativas que deben impulsarse para lograr una verdadera paridad.

Acompañado por la secretaria de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria, Mónica Guillén Sánchez, destacó que aunque esta discusión ha estado presente desde hace tiempo en las sociedades, mantiene plena vigencia.

En este sentido, subrayó que las instituciones, particularmente las universidades, tienen la oportunidad de incidir directamente mediante la formación de personas conscientes, capaces de generar nuevas ideas y contribuir al avance social en esta materia.

Chacón Rojas reiteró su compromiso de respaldar todas las iniciativas encaminadas a alcanzar la igualdad sustantiva en la universidad y en la sociedad, así como garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir libres de acoso, discriminación y violencia.

“Que la universidad sea ese espacio que todos anhelamos, donde la dignidad de nadie se negocie, donde la libertad no tenga miedo y donde la igualdad se convierta en una experiencia cotidiana”, expresó.

Libre de violencias

Por su parte, la titular de la SISyDIC, Myriam Jazmín González González, señaló que esta conmemoración responde al interés de la Unach por consolidarse como un espacio libre de violencias, seguro, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos y las diversidades, en beneficio de todas las personas que integran la comunidad universitaria.

En tanto, la secretaria General, Rocío Moreno Vidal, acompañada de la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, Joseana Beetzabe de la Rosa Celaya, afirmó que la comunidad estudiantil mantiene el compromiso de escuchar y visibilizar estas iniciativas, con el propósito de contribuir a una mejor sociedad y formar personas con valores que ayuden a erradicar todas las formas de violencia, particularmente las que afectan a las mujeres.

Las Jornadas Universitarias por el 25N se desarrollan durante tres días e incluyen espacios de diálogo y reflexión sobre igualdad de género, cuidados, masculinidades, derechos de las mujeres y prevención de las violencias.

También abordan temas presentes en la vida cotidiana de la comunidad universitaria, como las relaciones entre mujeres y hombres, la participación, la igualdad y las distintas manifestaciones de violencia que es necesario reconocer y prevenir.