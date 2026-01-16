Refrendan orgullo de Chiapas en la Fiesta Grande

Entre música, color, danzas y la alegría de chiapanecas, parachicos y miles de familias reunidas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la tradicional Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, una de las celebraciones más emblemáticas de Chiapas, donde reafirmó su compromiso de trabajar para seguir fortaleciendo la cultura y las tradiciones de este Pueblo Mágico.

Ataviado con el traje de parachico, y acompañado por su esposa, la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario expresó su profundo respeto por la herencia cultural, la fe religiosa y los símbolos que dan vida a esta festividad ancestral, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y que representa un orgullo y un referente de identidad para todo el pueblo chiapaneco.

Mensaje

“Me siento emocionado de venir a esta fiesta que nació del propio pueblo de Chiapa de Corzo, pero que hoy abrazamos todas y todos los chiapanecos. Nos sentimos identificados con esta gran celebración y la hacemos nuestra en todo Chiapas. Los parachicos, las chiapanecas, la gastronomía y toda la cultura que aquí se derrama, la vivimos en carne propia”, expresó.

En este marco festivo, el gobernador reconoció la herencia de las y los antepasados, así como el papel de las nuevas generaciones y de las autoridades locales que, con compromiso, mantienen viva la identidad y el espíritu de esta celebración. Asimismo, señaló que durante este año se impulsarán acciones e inversiones estratégicas en el municipio, con el objetivo de proyectar a Chiapa de Corzo como un destino turístico internacional, siempre con profundo respeto a su gente y a sus tradiciones.

Tradiciones y costumbres

El alcalde de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, reconoció la presencia del gobernador Eduardo Ramírez y destacó su visión de rescatar e impulsar las tradiciones y costumbres de los pueblos de Chiapas. Agradeció las obras que el gobierno de la Nueva ERA realiza en favor del progreso de este municipio, así como el apoyo que brindan las fuerzas de seguridad y de protección civil para el desarrollo de esta festividad.

El presidente del Comité de Pueblos Mágicos de Chiapa de Corzo, Javier Aguilar Acevedo, celebró la inauguración de la fiesta tradicional del municipio en el emblemático barrio de San Jacinto, un espacio donde convergen las artes y tradiciones que dan identidad a Chiapa de Corzo y lo proyectan a nivel estatal, nacional e internacional. Destacó que durante estas fechas se llena de color, música y tradición, recibiendo a visitantes que disfrutan y respetan las costumbres que hacen de este Pueblo Mágico el corazón cultural de Chiapas.

Acompañaron al gobernador la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo; la diputada presidenta de la Comisión de Turismo, Erika Paola Mendoza Saldaña; la presidenta del DIF Municipal de Chiapa de Corzo, Perla Yuridia Díaz Castro; entre otros.