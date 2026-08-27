Refrendan registro nacional al Archivo Histórico Municipal

El Archivo General de la Nación refrendó el Registro Nacional al Archivo Histórico Municipal de Tapachula, que sigue fortaleciéndose con proyectos de digitalización de documentos históricos y de las administraciones en curso, informó el director del Archivo General del Estado, Carlos Román García.

Precisó que este ha sido uno de los primeros en cumplir con la integración del Sistema Municipal de Archivo multidisciplinario, de control documental, de consulta y automatizado, que permite la conservación de la memoria histórica y da garantía de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades.

En conferencia de prensa, reconoció que el alcalde Yamil Melgar Bravo ha sido un impulsor para seguir digitalizando el Archivo Histórico Municipal, que le ha permitido obtener el refrendo, el cual en este año solamente se han otorgado a cinco Ayuntamientos.

Rezagos

Dijo que ante ello, el Archivo General del Estado trabaja en 94 municipios que han cumplido con los lineamientos y el resto, todavía tienen severos rezagos, porque incluso “hay quienes tienen los archivos en cajas de huevo que se tienen que recuperar”.

Mencionó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha dado un fuerte apoyo a todo este proceso para recuperar la memoria histórica de los municipios, pero también contar con toda la información de las autoridades en turno y en un momento dado “se puedan utilizar como un mecanismo de entrega-recepción”.