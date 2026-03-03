Refrendan respaldo al sector empresarial

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió como invitado a la inauguración de la nueva línea de producción de alimentos de la empresa Albasur, en el municipio de Berriozábal, donde reconoció a las y los empresarios por apostar a la generación de empleos y contribuir al fortalecimiento económico de Chiapas.

Luego de recorrer las distintas áreas de la planta, el mandatario remarcó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una relación cercana y de colaboración con el sector empresarial de Chiapas. Destacó que, gracias al trabajo conjunto, hoy la entidad ofrece mejores condiciones para vivir, visitar e invertir.

“Chiapas tiene muchas necesidades, por eso siempre apoyaremos a las y los emprendedores y empresarios que le apuestan a invertir en la entidad. Somos un gobierno que no permite la corrupción y trabaja para garantizar seguridad y libre tránsito. Nuestro propósito es que Chiapas tenga prosperidad y un mayor horizonte de oportunidades”, expresó.

Producción

Por su parte, el director general de Albasur, Mauricio Antonio Machorro Rojas, agradeció la presencia del gobernador Eduardo Ramírez en la apertura de esta nueva etapa productiva. Informó que la ampliación permitirá alcanzar una capacidad de hasta 20 mil toneladas mensuales de alimentos balanceados y que, además, propiciará la creación de más de 750 empleos formales en Chiapas. De igual forma, reiteró el compromiso de su familia con el estado y valoró el respaldo del gobierno de la Nueva ERA para consolidar un entorno más seguro para la inversión.

También estuvieron presentes el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González; el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha; el secretario de Finanzas, Manuel Pariente Gavito; la diputada local por el Distrito II Tuxtla Gutiérrez, María Mandiola Totoricagüena; y José Luis Mandiola Totoricagüena, socio de Albasur, entre otras personas invitadas.