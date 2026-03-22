Refuerza acciones en materia de seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reafirma su compromiso de velar por la integridad y el bienestar de las y los ciudadanos, mediante el fortalecimiento de estrategias operativas, preventivas y de proximidad social en todo el territorio chiapaneco.

Como parte de las acciones permanentes, se mantiene una estrecha coordinación con los tres órdenes de gobierno, privilegiando el trabajo conjunto y el intercambio de información para dar resultados más efectivos en materia de seguridad.

La dependencia continúa impulsando programas de prevención del delito, fomentando la participación ciudadana y promoviendo la cultura de la denuncia, como elementos clave para la construcción de entornos seguros.

La SSP reitera su compromiso de servir con responsabilidad, cercanía y profesionalismo, consolidando una estrategia integral que permita garantizar la paz y el orden en beneficio de toda la población.