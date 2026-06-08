Refuerza acciones para proteger a infancias

Ante los diversos riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes, el Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez difunde servicios a través de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, instancia encargada de salvaguardar y restituir los derechos de los menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.

Labores

La labor consiste en intervenir en casos donde existan violaciones a los derechos de la infancia, brindando atención especializada y coordinando acciones con instituciones de seguridad, salud y procuración de justicia.

Entre las problemáticas más recurrentes que afectan a niñas, niños y adolescentes (NNA) en el municipio destacan la violencia familiar en sus distintas modalidades, incluyendo agresiones físicas, violencia psicológica, abuso sexual y omisión de cuidados.

Asimismo, se alertó sobre delitos graves como la trata de personas, una situación que continúa representando una amenaza para menores de edad en diversas regiones del país.

La Procuraduría explicó que, ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física, emocional o la vida de una niña, niño o adolescente (NNA), las autoridades tienen la obligación de actuar de manera inmediata para brindar protección y garantizar el acceso a la justicia.

Coordinación

Para ello, la institución trabaja de manera coordinada con corporaciones policiacas estatales y municipales, servicios médicos y la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de atender oportunamente cada caso y emitir las medidas de protección necesarias.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que represente violencia o vulneración de derechos contra menores de edad.