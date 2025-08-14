Refuerza atención médica con Salud Casa por Casa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas refuerza la atención médica a la población más vulnerable mediante el programa Salud Casa por Casa, que se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud estatal.

En la evaluación semanal de indicadores, el titular del IMSS Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, destacó que el Instituto mantiene un despliegue territorial permanente para prevenir enfermedades y acercar los servicios sanitarios a personas adultas mayores y con discapacidad que enfrentan dificultades para acudir a una unidad médica u hospital.

Por su parte, la delegada de la Secretaría de Bienestar en Chiapas, Manuela del Carmen Obrador Narváez, informó que este mes se reforzará la cobertura de consultas médicas en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, donde se busca registrar a un mayor número de personas adultas mayores para recibir atención en sus hogares.

Explicó que, como parte de este programa, personal médico del IMSS recorre diversas colonias debidamente identificadas, verificando si en los domicilios existe algún registro a un programa social. Posteriormente, se realiza una consulta médica o se canaliza a la persona a un hospital para el tratamiento específico de un padecimiento.

Durante estas acciones, personal del IMSS detectó oportunamente a un paciente intoxicado por un pesticida tras utilizar un recipiente agrícola.