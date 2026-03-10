Refuerza Cecytech el acceso al conocimiento

Con el objetivo de fortalecer la cultura académica y fomentar el hábito de la lectura, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) recibió una donación de libros por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través del programa Leer para Transformar.

Lo anterior, fue realizado en la Sala de Medios “Mtra. Carmen Vázquez Hernández”, donde el director académico Rogelio Denis Castañeda, en representación del director general y coordinador estatal del Cecytech y Telebachillerato Comunitario, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó la importancia de fomentar la lectura como una herramienta que amplía horizontes de conocimiento y fortalece el aprendizaje de las y los estudiantes.

Asimismo, reconoció a la Unach por impulsar acciones que contribuyen a consolidar una cultura académica sólida, al promover la investigación escolar y el acceso equitativo al conocimiento entre la juventud chiapaneca.

Acervo bibliográfico

Denis Castañeda subrayó que estas iniciativas se alinean con el trabajo que realiza la Dirección General del Cecytech para fortalecer la formación integral del estudiantado, en concordancia con la visión educativa del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a impulsar una educación humanista y transformadora.

Por su parte, el director de Desarrollo Bibliotecario de la Unach, Javier Zenteno Saldaña, resaltó que la donación de materiales bibliográficos representa una oportunidad para que las y los estudiantes amplíen sus herramientas de aprendizaje, fomenten el pensamiento crítico y fortalezcan su formación académica.