Refuerza Centro el monitoreo sísmico y volcánico

El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Enrique Guevara Ortiz, señaló que se acordó con autoridades de Chiapas compartir información y capacitación, además de reforzar el monitoreo volcánico y sísmico en la entidad.

Esto mediante el trabajo compartido de seis estaciones sísmicas, dos unidades de Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), tres cámaras WEB y dos Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA’s), en los municipios de Francisco León, Ostuacán, Pichucalco y Chapultenango.

Esto permitirá, dijo, continuar fortaleciendo el proyecto del Centro de Prevención de Desastres del Estado de Chiapas (Cepred Chiapas).

Alianza

Recordó que recientemente se firmó una alianza a través de la firma del convenio de colaboración institucional que permite la operación y mantenimiento de equipo especializado para el monitoreo permanente.

El Cenapred aportará experiencia especializada, la Secretaría de Protección Civil (PC) la atención, y la Unicach, investigación y formación de profesionales.