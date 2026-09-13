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ChiapasTuxtla

Refuerza Centro el monitoreo sísmico y volcánico

Septiembre 13 del 2026
Intercambiarán experiencias en diversas áreas. CP
Intercambiarán experiencias en diversas áreas. CP

El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Enrique Guevara Ortiz, señaló que se acordó con autoridades de Chiapas compartir información y capacitación, además de reforzar el monitoreo volcánico y sísmico en la entidad.

Esto mediante el trabajo compartido de seis estaciones sísmicas, dos unidades de Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), tres cámaras WEB y dos Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA’s), en los municipios de Francisco León, Ostuacán, Pichucalco y Chapultenango.

Esto permitirá, dijo, continuar fortaleciendo el proyecto del Centro de Prevención de Desastres del Estado de Chiapas (Cepred Chiapas).

Alianza

Recordó que recientemente se firmó una alianza a través de la firma del convenio de colaboración institucional que permite la operación y mantenimiento de equipo especializado para el monitoreo permanente.

El Cenapred aportará experiencia especializada, la Secretaría de Protección Civil (PC) la atención, y la Unicach, investigación y formación de profesionales.

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