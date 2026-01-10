Refuerza Chiapas su presencia en el mercado europeo

Como parte de la estrategia de proyección internacional instruida por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la titular de la Secretaría de Turismo de Chiapas (Sectur Chiapas), María Eugenia Culebro Pérez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze.

Diálogo

Durante el encuentro, se dialogó sobre la seguridad, la confianza y el amplio potencial turístico de Chiapas, así como sobre las oportunidades para posicionar al estado como un destino atractivo para el mercado alemán, reconocido por su interés en la naturaleza, la cultura y las experiencias auténticas.

Asimismo, refrendaron su compromiso de colaborar de manera conjunta para fortalecer la promoción de Chiapas en Europa, con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes internacionales, generar mayor derrama económica para el estado y contribuir al desarrollo social y sostenible de las comunidades chiapanecas.