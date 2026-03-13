Refuerza Conafor combate a incendios

Ante el inicio de la temporada crítica de incendios forestales, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Chiapas intensificó las acciones de prevención y combate en diversas regiones del estado, informó su titular, Carlos Morales Vázquez, quien señaló que las condiciones climáticas de este año han favorecido la aparición de siniestros.

Explicó que entre las principales funciones de la dependencia se encuentra la protección de los bosques mediante trabajos preventivos como la apertura de brechas cortafuego y campañas de sensibilización para que la población utilice el fuego de forma responsable, sobre todo en actividades agropecuarias.

Detalló que la Conafor cuenta con 12 centros operativos distribuidos en el estado y 86 combatientes forestales, además de brigadas que se integran en coordinación con los ayuntamientos mediante recursos federales destinados a la contratación, capacitación y equipamiento de personal.

Estas brigadas se concentran principalmente en municipios considerados de alto riesgo por antecedentes de incendios, como Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Villacorzo, Villaflores, Ángel Albino Corzo y la región de Motozintla.

Subrayó que las altas temperaturas, las rachas de viento y algunas quemas imprudentes han provocado un inicio de año complicado para los ecosistemas del estado.

En la actualidad, indicó, se reportan siniestros en municipios como Pijijiapan, Tonalá, Villacorzo, Zinacantán y Acala, aunque varios de ellos se encuentran en proceso de control.

Uno de los incendios más recientes se registró en Pijijiapan, donde el fuego afectó alrededor de cuatro hectáreas y logró ser controlado en un 90 por ciento, entrando ya en fase de liquidación.

El funcionario subrayó que la respuesta inmediata es fundamental para evitar daños mayores, por lo que hizo un llamado a los municipios a mantener brigadas activas y a la población a reportar cualquier incendio.

También advirtió que provocar incendios forestales puede constituir un delito, por lo que la Fiscalía y autoridades de seguridad realizan recorridos disuasivos para prevenir estas prácticas.

“Hay sanciones fuertes para quienes provoquen incendios; incluso pueden tener consecuencias penales que pueden llegar hasta la privación de la libertad”, señaló.

Conservación ambiental

En materia de conservación ambiental, destacó la creación del corredor Bosques del Quetzal, un Área Natural Protegida de cuatro mil 156 hectáreas ubicada en los municipios de Jitotol, Tapalapa, Pantepec y Coapilla.

Explicó que este corredor alberga importantes ecosistemas de bosque de niebla y diversas especies emblemáticas, entre ellas el quetzal.

Además del quetzal, en la región habitan otras especies importantes como un ave azul emblemática de Jitotol y un pequeño reptil conocido como el “dragón de Coapilla”, entre otras especies que forman parte de la biodiversidad protegida en la zona.

Tras el decreto de esta Área Natural Protegida (ANP), se implementarán acciones de conservación como vigilancia, monitoreo, señalización, apertura de brechas cortafuego y programas de pago por servicios ambientales, con el objetivo de que las comunidades participen de forma activa en la protección de los recursos naturales.

Ante esto, hizo un llamado a productores y campesinos a seguir las normas para el uso del fuego en labores agrícolas, recordando que estas prácticas deben realizarse en horarios adecuados, sin presencia de fuertes vientos y dando aviso previo a las autoridades locales.

Candidatura en la capital

En el escenario político, rumbo al proceso electoral de 2027 y ante la mención de su nombre como posible aspirante a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, señaló que por ahora se mantiene respetuoso de los tiempos políticos y de las decisiones que tome su partido, Morena.

“Nosotros estamos cuidando mucho los tiempos. Esperaremos la convocatoria, no nos descartamos y vamos a valorar la posibilidad de participar”, expresó.

Recordó que durante su administración al frente del Ayuntamiento de Tuxtla se impulsaron proyectos en materia de servicios públicos, recolección de basura y ordenamiento de la ciudad, cuyos resultados, dijo, están a la vista de la ciudadanía.

En ese sentido, señaló que una eventual participación buscaría contribuir al fortalecimiento de la vida democrática de la capital chiapaneca y ofrecer a la población distintas opciones.

El exedil reconoció que aún existen retos importantes para la ciudad, entre ellos fortalecer el sistema de manejo de residuos, fomentar la separación de basura desde los hogares, mejorar el abastecimiento de agua potable y gestionar proyectos a largo plazo para el crecimiento de la ciudad.