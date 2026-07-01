Refuerza Cruz Roja atención a migrantes

La Cruz Roja Mexicana en Chiapas mantiene una atención especial para atender a la población migrante que transita sobre el Soconusco y Costa, histórica zona de tránsito, así lo informó el delegado estatal, Ángel Tovar Serrano.

Destacó que aunque el flujo migratorio ha disminuido considerablemente en los últimos años, la institución continúa con dispositivos de apoyo en toda esa zona.

“Acuérdense cómo estábamos antes, que debajo de los puentes, en la zona de la OCC o en el estacionamiento de Soriana, estaba lleno de migrantes. Afortunadamente ya no los tenemos. Cuando circulábamos por la carretera costera nos encontrábamos hileras de personas que ya no hay”, señaló Tovar Serrano.

En la actualidad, la dependencia cuenta con dos unidades móviles o consultorios rodantes para brindar servicio en puntos estratégicos; además, en épocas de mayor afluencia, como ocurrió en los últimos años, se distribuyó agua potable, recipientes y pastillas para clorar el vital líquido y desinfectarlo durante el trayecto.

Atenciones

En cuanto a las atenciones médicas, el delegado precisó que las lesiones en los pies, sobre todo ampollas, son el principal motivo de consulta.

También se ha dado atención a mujeres embarazadas que por necesidad emprenden la caminata en esa condición, así como a niñas, niños y personas con enfermedades crónico-degenerativas.

Tovar Serrano indicó que, a nivel estatal, la Cruz Roja dispone de más de 40 ambulancias y cerca de 400 voluntarios, así como comités de apoyo psicosocial y de capacitación.

Aclaró que no tiene el dato exacto del número de migrantes atendidos en los últimos meses, pues son las delegaciones de Tapachula y Huixtla, en la costa, las que llevan el registro directo de la atención.