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ChiapasTuxtla

Refuerza el PRI presencia en municipios

Septiembre 09 del 2026
“Vamos a construir municipio por municipio y región por región”, dijo Zuarth Esquinca. CP
“Vamos a construir municipio por municipio y región por región”, dijo Zuarth Esquinca. CP

Rubén Zuarth Esquinca, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que de cara al 2027, el partido reforzará la presencia en municipios, instalando comités y convenciendo a la gente a participar en la política.

El líder estatal dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) está volviendo al territorio. Recordó que recientemente visitó Villaflores, Villa Corzo y El Parral, donde se habló del interés del partido por fortalecer su estructura, recuperar presencia municipal y sumar nuevos liderazgos, con una ruta política definida rumbo a 2027.

El dirigente estatal destacó que existe una nueva disposición para participar en la vida política del partido. “Hoy hay más personas conscientes de que la política se construye participando. Hay mujeres y hombres que quieren hacer partido, organizarse y trabajar por sus municipios y por Chiapas”, afirmó.

Zuarth Esquinca sostuvo que la reorganización del PRI no será de coyuntura ni de escritorio, la apuesta, dijo, es fortalecer las estructuras municipales, recuperar la presencia territorial y abrir espacios a nuevos liderazgos que quieran participar en la construcción del partido.

“No estamos esperando a que llegue 2027. Estamos trabajando desde ahora. Vamos a construir municipio por municipio y región por región, con organización, unidad y presencia permanente”, señaló el dirigente priista.

Finalmente dijo que la ruta hacia 2027 pasa por el territorio: escuchar, organizar, sumar y recuperar la confianza ciudadana, con estructuras activas y un partido presente en las comunidades.

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