Refuerza ERA capacidad hospitalaria del Isstech

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de equipamiento biomédico para fortalecer la atención médica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, perteneciente al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech). Al respecto, destacó que el gobierno de la Nueva ERA invierte para garantizar servicios de salud dignos, de calidad y con un profundo sentido humanista para el pueblo de Chiapas.

"Estamos enfocados en hacer que los recursos alcancen más y rindan mejor. La salud es un derecho humano que debe garantizar el Estado, a través de los gobiernos federal y estatal, y en Chiapas asumimos con responsabilidad el trabajo conjunto con todas las instituciones, especialmente en este rubro, para mejorar la atención a las personas", señaló.

La entrega

En este contexto, Ramírez Aguilar resaltó que esta entrega permitirá beneficiar a más de 85 mil derechohabientes de este organismo de salud estatal. Asimismo, reiteró la voluntad de su gobierno de continuar impulsando acciones que fortalezcan el sistema de salud, a fin de que esté a la altura de las necesidades de las chiapanecas y los chiapanecos.

El mandatario también reconoció la labor diaria del personal médico y de enfermería, a quienes exhortó a mantener su vocación de servicio y su compromiso humano. Los invitó a seguir atendiendo a las y los pacientes con empatía, sensibilidad y profesionalismo, recordando que quienes acuden a los hospitales lo hacen con la esperanza de recuperar su salud.

Un paso importante

Por su parte, el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó que la entrega de este equipamiento biomédico representa un paso importante para elevar la calidad de la atención que reciben los derechohabientes. Señaló que estas acciones permiten responder con mayor oportunidad y eficacia a las necesidades médicas de la población afiliada.

"Este respaldo del gobernador se traduce en mejores diagnósticos, procedimientos más seguros y una atención más oportuna. El equipamiento y la modernización de áreas como quirófanos y Rayos X fortalecen directamente la capacidad operativa del hospital", afirmó Avendaño Bermúdez, quien agradeció el acompañamiento institucional del jefe del Ejecutivo estatal.

En representación de las y los derechohabientes, Suzuki del Pilar Castillejos Reyes agradeció al Gobierno del Estado por priorizar la salud y fortalecer los servicios médicos mediante tecnología de vanguardia, lo cual, dijo, representa un avance significativo en materia de prevención, diagnóstico y atención para la población.

Recorrido

Durante el recorrido, se resaltaron también los trabajos de rehabilitación y modernización de áreas sustantivas, entre ellas las salas quirúrgicas y el área de Rayos X, que ahora cuentan con mejoras físicas y tecnológicas, orientadas a garantizar servicios médicos de mayor calidad.

En el evento estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; la directora del Hospital de Especialidades Vida Mejor, Maricela Gómez Melchor; el secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Oved Balderas Tovilla; así como personal médico, de enfermería, administrativo y derechohabientes, entre otros.