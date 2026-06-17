Refuerza ERA la capacidad operativa de Protección Civil

Durante la entrega de vehículos y maquinaria pesada a las delegaciones regionales de la Secretaría de Protección Civil (PC) para la atención de la temporada de lluvias, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el propósito es dotar a esta corporación de las herramientas necesarias para fortalecer las acciones preventivas y garantizar la protección de los bienes, la integridad y la vida de la población.

En este marco, el mandatario anunció que uno de los objetivos del gobierno de la Nueva ERA es concretar un incremento salarial para las y los elementos de Protección Civil (PC), en especial para quienes desempeñan labores de alto riesgo y, en muchos casos, ponen en peligro su propia vida. Señaló que esta medida busca reconocer el trabajo responsable, comprometido y humanista que realizan en favor de la tranquilidad y el bienestar del pueblo de Chiapas.

“Sé todo lo que ustedes hacen y les agradezco en nombre del pueblo de Chiapas, porque todos los municipios requieren, en algún momento, de la atención de Protección Civil. Quiero que quienes arriesgan su vida por nuestro pueblo tengan mejores condiciones laborales. Es un compromiso ético”, manifestó.

Equipamiento

Ramírez Aguilar informó que su administración avanza en diversos proyectos estratégicos, entre ellos la ampliación de la red de ambulancias en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, con el fin de agilizar la atención y el traslado de personas en situaciones de emergencia; el fortalecimiento de la plantilla operativa territorial de la Secretaría de Protección Civil; y la consolidación de un sistema de alerta antisísmica que contribuirá a reforzar la prevención ante este tipo de fenómenos naturales.

Capacidad operativa

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por fortalecer la capacidad operativa de la dependencia mediante la entrega de equipamiento estratégico para las delegaciones regionales. Detalló que se otorgaron 16 camionetas equipadas con antenas Starlink y sistemas de comunicación Airbus, lo que permitirá optimizar la atención de emergencias, mejorar la coordinación operativa y facilitar el traslado del personal a zonas de difícil acceso.

Asimismo, informó que se incorporó maquinaria pesada tipo 320 para reforzar las labores preventivas y de respuesta ante emergencias, particularmente en tareas de desazolve de cauces, limpieza de drenes y rehabilitación de caminos en distintas regiones del estado. Añadió que este equipamiento contribuirá a disminuir riesgos durante la temporada de lluvias y fortalecerá la capacidad de respuesta de Protección Civil en beneficio de la población.

En representación de las delegaciones de la Secretaría de Protección Civil, la delegada de la Región Istmo-Costa, María Angélica Pascacio Espinosa, expresó su agradecimiento por el equipamiento entregado a la dependencia y destacó su relevancia para atender de manera más eficiente las necesidades de las distintas regiones de Chiapas, sobre todo ante las recientes lluvias registradas en la entidad.

Asistieron a este evento la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; la directora general del Centro Estatal de Trasplantes, Krystell Dávalos Barrientos; y el coordinador de Prevención y Resiliencia de la Secretaría de Protección Civil, José Valenti Manzo Monjarás.