Refuerza fiscalía indígena capacitación de personal

La fiscal de Justicia Indígena, Flor Alma Gómez Santiz, desde su llegada reforzó la capacitación del personal, sobre todo en lo relativo a la interpretación para la atención de los hablantes de lenguas originarias.

Es la primera mujer que está al frente de dicha instancia, dependiente de la Fiscalía General del Estado.

La funcionaria destacó en un encuentro con integrantes del Grupo de Periodistas de San Cristóbal que, a partir de su nombramiento, a la par de la atención de los asuntos de su competencia, se han enfocado en reforzar la capacitación del personal de la Fiscalía, sobre todo en lo relativo a la interpretación para la atención de los hablantes de lenguas originarias, en esta etapa en concreto de tsotsil y tseltal, de manera que el trabajo se realice con eficiencia.

Reestructuración

Así también, dijo que se reestructuraron algunas áreas para mejorar la operatividad, incluida la creación de una Coordinación de los 45 Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Justicia Indígena, tanto en la sede central de San Cristóbal de Las Casas como en localidades de los municipios de Ocosingo, Chilón, Margaritas y otros.

Gómez Santiz destacó que por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena se realiza una intensa campaña de difusión de la perspectiva de género, así como de las reformas que prohiben el matrimonio de adultos con menores de edad, al tiempo de realizar asambleas con autoridades locales y tradicionales para formalizar los acuerdos en estos temas.