Refuerza IMSS supervisión de abasto y atención médica

Con el objetivo de fortalecer la atención médica oportuna, con calidad y buen trato, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas mantiene acciones permanentes de supervisión en la región del Soconusco, mediante recorridos por unidades médicas estratégicas de la zona fronteriza.

Estas acciones se realizan como parte del seguimiento a la indicación del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, de verificar el abasto de medicamentos y la atención de consultas de especialidad tanto en hospitales como en Unidades de Medicina Familiar (UMF).

Procesos clave

Como parte de estas labores, el titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, realizó una gira de trabajo que inició en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en el municipio de Tapachula, donde se revisaron procesos clave para la atención a la población derechohabiente.

El delegado llevó a cabo la supervisión acompañado por el director del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, doctor Diego Alberto Choel Molina.

En la unidad hospitalaria se revisaron dos aspectos prioritarios: el surtimiento de medicamentos y la programación de citas de especialidad, con el objetivo de reducir tiempos de espera y fortalecer la atención médica especializada.