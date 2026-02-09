Refuerza la comunión de la Iglesia en Chiapas

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, destacó la visita de monseñor Joseph Spiteri como un signo de cercanía del Papa León XIV con la Iglesia local, los pueblos originarios y la historia religiosa de Chiapas. De acuerdo con el prelado, se trata de un momento clave para fortalecer la comunión eclesial y renovar el compromiso pastoral en la entidad.

Según el arzobispo, la presencia del Nuncio Apostólico reafirmó el vínculo entre la Iglesia diocesana y la Santa Sede, al tiempo que envía un mensaje de acompañamiento y cercanía a las comunidades católicas del estado.

Durante su estancia, monseñor Spiteri fue testigo del convenio de colaboración entre el gobierno municipal y la Arquidiócesis para el rescate y conservación del antiguo templo de San Sebastián Mártir, en Chiapa de Corzo.

Acuerdo

Este acuerdo permitirá el retorno de la imagen original del santo al recinto religioso y abre la posibilidad de que el inmueble sea elevado a la categoría de Santuario de Santa María de Guadalupe.

Para la Iglesia local, explicó el arzobispo, este proyecto representa un paso relevante al tratarse de un edificio vinculado a las primeras etapas de la evangelización en tierras chiapanecas, encabezadas por los frailes dominicos.

Además, destacó que la transformación del templo en santuario guadalupano lo convertirá en un espacio de referencia espiritual para la feligresía, al evocar la promesa de consuelo y cercanía de la virgen de Guadalupe con el pueblo mexicano, además de consolidarse como un símbolo del compromiso evangelizador en el contexto actual.

Encuentros pastorales

Durante sus encuentros pastorales, el Nuncio Apostólico subrayó la importancia de aprender de la historia y valorar los procesos que vive la sociedad, con el objetivo de evitar errores del pasado y construir un presente y un futuro más humano y fraterno, enfocado en el bien común. También hizo un llamado a conservar no solo el patrimonio cultural, sino la herencia de fe transmitida a lo largo de generaciones.

Como parte de su agenda, monseñor Spiteri visitó la parroquia de Bochil, donde sostuvo un encuentro con pueblos originarios de la Arquidiócesis.

Este gesto, señaló el arzobispo, fue recibido con alegría y esperanza, al visibilizar tanto la fe que caracteriza a estas comunidades como las condiciones sociales que enfrentan actualmente, reforzando el compromiso de la Iglesia de acompañarlas en la defensa de su identidad cultural y su proyecto de vida.

La visita del Nuncio concluirá con su participación en las actividades del seminario diocesano, donde celebrará el Día del Seminario y presidirá la ordenación de cuatro diáconos.

Este acto se enmarca en el inicio del año jubilar por los 60 años de vida del seminario, considerado un impulso significativo para las vocaciones sacerdotales y para una Iglesia en constante renovación y servicio en Chiapas.