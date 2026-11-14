Refuerza PRI Chiapas su padrón y estructura

El fortalecimiento del padrón de militantes y la consolidación de las estructuras territoriales fueron los ejes de la gira de trabajo que encabezó en Chiapas el diputado José Luis Villalobos, coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante su visita, Villalobos sostuvo reuniones con Rubén Antonio Zuarth Esquinca, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), y Ana Karen Ruiz Coutiño, secretaria general, para dar seguimiento a las tareas de afiliación, registro y organización de la militancia priista.

El político dijo que su agenda comenzó con un encuentro con representantes de los medios de comunicación y continuó con una reunión de evaluación en la que participaron secretarios del CDE, delegados, representantes de sectores, organizaciones, organismos especializados y comités municipales.

En este espacio, el responsable nacional de Afiliación y Registro Partidario encabezó los trabajos de coordinación con las estructuras estatales y municipales, enfocados en el seguimiento del padrón y la organización partidista en Chiapas.

Como parte de la gira, Villalobos participó en la entrega de credenciales a militantes, realizada en el auditorio Plutarco Elías Calles del Comité Directivo Estatal, actividad que forma parte de los trabajos de identificación y registro de quienes integran las filas del partido.