Refuerza Profepa control ambiental

Durante 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desplegó una serie de acciones de control ambiental en Chiapas con el objetivo de defender los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en el estado.

Profepa intensificó sus acciones para defender el medio ambiente: clausuró bancos de extracción, aserraderos y vertederos, aseguró maquinaria y ejemplares de fauna, y aplicó multas millonarias.

Intervenciones

Además, promovió empresas con certificación de industria limpia y actuó contra la tala ilegal y la contaminación. Estas intervenciones forman parte de su mandato institucional de procuración de justicia ambiental y cumplimiento de la normativa ambiental federal.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante el año se clausuraron 25 bancos de extracción, así como 22 aserraderos y carpinterías; se aseguraron ocho mil 201 máquinas vinculadas a actividades irregulares y se decomisaron tres mil 361 metros cúbicos de madera proveniente de tala no autorizada.

Asimismo, más de seis vertederos ilegales fueron clausurados y tres mil 960 ejemplares de flora y fauna silvestre fueron puestos bajo resguardo por falta de permisos o manejo indebido.

Como resultado de estas acciones, se impusieron multas por un total de hasta cinco millones 657 mil pesos.

Además de las intervenciones contra la tala ilegal y extracción no autorizada de madera, en 2025 se reforzó el control sobre el manejo de residuos sólidos y peligrosos, clausurando vertederos irregulares para evitar la contaminación de suelos y cuerpos de agua.

Compromiso

En materia de vida silvestre, la Profepa aseguró miles de ejemplares que estaban en situación de vulnerabilidad o sin la documentación adecuada, demostrando su compromiso con la protección de la biodiversidad regional.

Como parte de sus programas para incentivar el cumplimiento voluntario, 16 empresas en Chiapas recibieron certificación como Industria Limpia, reconociendo su esfuerzo por reducir emisiones contaminantes, mejorar la gestión ambiental y cumplir con la normativa aplicable.

Al mismo tiempo, 39 establecimientos fueron clausurados por no cumplir con los estándares ambientales.

Entre las acciones más significativas de 2025, se encuentran la clausura de 11 fraccionamientos irregulares en Áreas Naturales Protegidas (ANP), reforzando el respeto a la ley y el ordenamiento ecológico del territorio.