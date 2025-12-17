Refuerza programa Bacheando Tuxtla

Desde la 2.ª Oriente, entre 5.ª y 6.ª Sur de la zona centro de Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Ángel Torres Culebro dio seguimiento al programa Bacheando Tuxtla, a través de cuadrillas nocturnas que atienden vialidades principales de la capital.

Mantenimiento vial

Estas acciones se suman a las cuadrillas diurnas que intervienen calles al interior de las colonias, permitiendo avanzar de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, a fin de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

En este marco, Ángel Torres subrayó que el mantenimiento vial es una prioridad permanente, por lo que el programa Bacheando Tuxtla continuará de forma constante, atendiendo reportes ciudadanos y fortaleciendo la infraestructura urbana de la ciudad.