﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Refuerza programa Bacheando Tuxtla

Diciembre 17 del 2025
Ángel Torres dio seguimiento al programa Bacheando Tuxtla, junto con las cuadrillas nocturnas. CP
Ángel Torres dio seguimiento al programa Bacheando Tuxtla, junto con las cuadrillas nocturnas. CP

Desde la 2.ª Oriente, entre 5.ª y 6.ª Sur de la zona centro de Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Ángel Torres Culebro dio seguimiento al programa Bacheando Tuxtla, a través de cuadrillas nocturnas que atienden vialidades principales de la capital.

Mantenimiento vial

Estas acciones se suman a las cuadrillas diurnas que intervienen calles al interior de las colonias, permitiendo avanzar de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, a fin de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

En este marco, Ángel Torres subrayó que el mantenimiento vial es una prioridad permanente, por lo que el programa Bacheando Tuxtla continuará de forma constante, atendiendo reportes ciudadanos y fortaleciendo la infraestructura urbana de la ciudad.

﻿