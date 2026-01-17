Refuerza SSP coordinación con Secretaría de Marina

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, participó en los actos protocolarios realizados con motivo de la entrega recepción de mando de armas de la XXII Zona Naval, donde el vicealmirante Miguel Ángel Núñez de la Huerta, asumió como comandante de la XXII Zona Naval, reafirmando la unidad, el respeto y la confianza entre las instituciones de seguridad.

Ceremonia

Durante la ceremonia de Vino de Honor, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) hizo entrega de un presente en nombre del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, como muestra de bienvenida y respaldo institucional al vicealmirante en su nueva encomienda al frente de la XXII Zona Naval, en beneficio de la seguridad del pueblo chiapaneco.

En el acto se destacó la relevancia de la disciplina, la lealtad y el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa del país, en apego a las directrices de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; de la mano del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Compromiso

La SSP refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con la Secretaría de Marina, sumando esfuerzos para fortalecer la seguridad, la paz y el bienestar de Chiapas, avanzando de manera firme en la construcción de un estado seguro, en el marco de la Nueva ERA.