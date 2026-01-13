Refuerza SSP despliegue operativo de la Fiesta Grande

Con el objetivo de reforzar el despliegue operativo de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo 2026, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal, Límbano Domínguez Román.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), acompañado del subsecretario de Seguridad, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, expresó que se encuentran dando puntual seguimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para garantizar el orden y la seguridad de la población local, así como de las y los visitantes de esta tradicional fiesta.

“En la Mesa de Paz nuestro gobernador nos instruyó a todas las autoridades de seguridad estar muy atentas a la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, como en las otras ferias, estamos haciendo uso de tecnología con arcos detectores, drones, un centro de mando, así como presencia con binomios caninos, tenemos un despliegue robusto en carreteras. El objetivo es mandar el mensaje a las y los ciudadanos de que hoy tenemos condiciones de seguridad en Chiapas, vamos a seguir trabajando para que tengamos saldo blanco en esta festividad”, declaró.

Operativo de supervisión

Destacó que por acuerdo de la Mesa de Paz, en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, continuarán con el operativo de supervisión de cierre de bares y antros hasta las 02:00 horas para preservar el orden y la paz.

Finalmente, Aparicio Avendaño refrendó el compromiso de la SSP de fortalecer la coordinación y mantener una comunicación directa con los municipios, para la construcción de la paz en Chiapas.