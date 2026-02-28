Refuerza SSP operativos en Tuxtla

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informa que, derivado de información difundida a través de distintos medios de comunicación y atendiendo el llamado público realizado por motociclistas repartidores en la capital chiapaneca, se han reforzado de manera inmediata las acciones preventivas y operativas en las zonas señaladas.

Reiteran que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se instruyó el despliegue estratégico de patrullajes preventivos, puntos de inspección y recorridos disuasivos en colonias como San Francisco, Bienestar Social, Albania Alta, Albania Baja y sectores aledaños, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y garantizar condiciones de seguridad para quienes diariamente trabajan y sostienen a sus familias.

Atención

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera que no se minimizará ninguna denuncia. Cada reporte ciudadano es atendido con seriedad, bajo protocolos operativos y de inteligencia que permitan ubicar, identificar y detener a quienes pretendan alterar el orden y la paz social.

Asimismo, se mantiene coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal para fortalecer las labores de investigación y dar seguimiento puntual a las denuncias formales ya presentadas, a fin de que estos hechos no queden impunes.

“Entendemos que para los motociclistas afectados no se trata solo de una unidad; se trata de su herramienta de trabajo y del sustento diario de sus hogares. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de actuar con firmeza, legalidad y resultados.

En Chiapas no bajamos la guardia, la seguridad es una tarea permanente y la paz se construye durante todos los días”, expresaron.