Refuerza SSP vigilancia aérea en Ocozocoautla

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, el secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, llevó a cabo sobrevuelos de vigilancia y disuasión en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Estas acciones aéreas forman parte de la estrategia integral de prevención del delito y de la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, permitiendo una supervisión amplia y oportuna del territorio, así como la detección temprana de posibles conductas delictivas y situaciones de riesgo, para continuar garantizando un Chiapas seguro para vivir.

Labores operativas

Los sobrevuelos contribuyen a reforzar las labores operativas que se realizan de manera coordinada con los despliegues terrestres, fortaleciendo la presencia institucional en zonas estratégicas del municipio.

Compromiso

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de trabajar de manera firme y permanente en favor de la paz, la seguridad y el bienestar de las y los chiapanecos.