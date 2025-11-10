Refuerza Yamil Melgar combate contra el dengue

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, impulsa acciones permanentes para proteger la salud de las familias tapachultecas, entre ellas la jornada intensiva de rociado y nebulización realizada esta semana para prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

A través de la Secretaría de Salud Municipal y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VII, se atendieron espacios de alta afluencia como los mercados San Juan, Sebastián Escobar, 5 de Mayo, Soconusco, Laureles, Guadalupe y Emiliano Zapata, así como el Tianguis Tapachula, donde las brigadas reforzaron las acciones de control del mosquito Aedes aegypti.

Llamado

Se exhorta a la población de la perla del soconusco y zonas aledañas a acudir a su Centro de Salud más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómito, y erupciones en la piel.