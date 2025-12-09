Refuerzan acciones ante enfermedades virales

La Secretaría de Salud en la región Altos, hizo un llamado a la población a fortalecer las medidas preventivas para evitar enfermedades febriles exantemáticas como sarampión, rubéola y gripe estacional.

La Jurisdicción Sanitaria Número Dos, que dirige Miguel Valdés Galán, destacó que la vacunación continúa, siendo la principal herramienta para reducir riesgos y proteger a la población, para ello, se mantiene un escudo epidemiológico permanente y se intensifica la vigilancia colectiva.

Destacó que desde hace un mes, se encuentran desplegadas más de cien brigadas de vacunación, que trabajan en puntos estratégicos bajo un programa previamente establecido.

Además, se habilitaron puestos fijos de vacunación en distintos sectores de la ciudad, todos bajo estricta supervisión.

El operativo se desarrolla de manera coordinada entre la Secretaría de Salud Estatal, la Jurisdicción Dos y diversas instituciones como el IMSS, Issste e Isstech, las cuales sostienen reuniones diarias a las 17:00 horas para evaluar el avance de las acciones y ajustar estrategias.